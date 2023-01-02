Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности нормализовать дипломатические отношения с Соединёнными Штатами Америки.

Как передает РТ, об этом сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

«Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством», — сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Отношения двух стран были разорваны в 2019 году, когда США признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуаидо.