«Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать», — заявил политик в эфире телеканала VTV.