Правительство Венесуэлы надеется, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав организации, заявил президент Николас Мадуро.
«Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать», — заявил политик в эфире телеканала VTV.
Впервые Мадуро заявил о готовности Венесуэлы присоединиться к группе БРИКС в мае, тогда поддержку этой инициативе выразили правительства Китая и России. По словам политика, организация планирует рассмотреть вопрос о своем расширении на следующей встрече глав государств-участников.