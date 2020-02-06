Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по результатам консультаций с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) о создании в стране системы государственных закупок и подписал план на 2020 год.
«Экономический блок правительства должен гарантировать исполнение плана государственных закупок — фонды, ресурсы и механизмы для того, чтобы он был эффективным и обеспечивал малому и среднему бизнесу достаточный рынок для дальнейшего развития. План государственных закупок принят», — сказал Мадуро в ходе встречи с промышленниками и представителями МСБ.
Пакет мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса Венесуэлы, включает увеличение ввозных пошлин на продукты, которые уже производятся на территории страны. Изменения в таможенном законодательстве предусматривают также поощрение компаний-экспортёров, создание совета по внешней торговле и экспортной корпорации.
| 2020-02-06T10:21:56+00:00 6 февраля 2020, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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