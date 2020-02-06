Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы

«Экономический блок правительства должен гарантировать исполнение плана государственных закупок — фонды, ресурсы и механизмы для того, чтобы он был эффективным и обеспечивал малому и среднему бизнесу достаточный рынок для дальнейшего развития. План государственных закупок принят», — сказал Мадуро в ходе встречи с промышленниками и представителями МСБ.

Пакет мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса Венесуэлы, включает увеличение ввозных пошлин на продукты, которые уже производятся на территории страны. Изменения в таможенном законодательстве предусматривают также поощрение компаний-экспортёров, создание совета по внешней торговле и экспортной корпорации.