Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения. Об этом он сказал в эфире телеканала VTV Canal 8.

По его словам, первое нападение планировалось 24 июня во время празднования 200-летия сражения при Карабобо. Атака должна была пройти с использованием беспилотников, однако спецслужбы Боливарианской республики предотвратили ее.

Глава государства отметил, что рассказывает об этом впервые, так как до сих пор ведется расследование.

«Готовилось на меня покушение и 5 июля, во время парада», — добавил Мадуро.

В эту дату отмечается День подписания декларации о независимости Венесуэлы.(Газета.Ru)