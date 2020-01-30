Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости восстановления дипломатических отношений с Колумбией и сообщил, что в их отсутствие невозможна выдача задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии.
«Призываю Колумбию подумать о связанных процессах… Я намерен восстановить отношения на уровне консульств», — сказал Мадуро в ходе встречи с представителями легкой и текстильной промышленности.
Президент добавил, что в Венесуэле задержаны около 30 граждан Колумбии, включая тех, кого с красным формуляром разыскивает колумбийское бюро Интерпола, однако власти в отсутствие официальных каналов связи не могут организовать процесс экстрадиции.(РИА Новости)
| 2020-01-30T10:28:30+00:00 30 января 2020, 11:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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