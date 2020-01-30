Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости восстановления дипломатических отношений с Колумбией и сообщил, что в их отсутствие невозможна выдача задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии.

«Призываю Колумбию подумать о связанных процессах… Я намерен восстановить отношения на уровне консульств», — сказал Мадуро в ходе встречи с представителями легкой и текстильной промышленности.

Президент добавил, что в Венесуэле задержаны около 30 граждан Колумбии, включая тех, кого с красным формуляром разыскивает колумбийское бюро Интерпола, однако власти в отсутствие официальных каналов связи не могут организовать процесс экстрадиции.(РИА Новости)