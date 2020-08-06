Люди получили долгожданный глоток свободы, но работа и доходы есть не у всех

Решением Оперативного штаба в стране, начиная с 5 августа, ослаблен карантинный режим – граждане могут выходить из дома без СМС-оповещений, открылись пляжи и люди, запертые в стенах своих домов, радуются глотку свободы. Но ситуацию для многих омрачает безработица, в стране по-прежнему простаивает ресторанный и торговый бизнес, закрыты крупные торговые центры, а поддержки не видно.

В результате после отмены СМС-пропусков люди массово вышли на улицы в поисках работы и заработка, рискуя заразить себя и окружающих. Все это приведет к дополнительной нагрузке на здравоохранение, поскольку дальнейшее распространение инфекции чревато усилением финансовой нагрузки на систему здравоохранения, сообщил # ученый-экономист Губад Ибадоглу, отметивший, что в пересмотренном государственном бюджете расходы на эту статью увеличены на 369 млн манатов.

В то же время для выплаты разовой месячной помощи 600 тыс. безработных потребуется 114 млн манатов, т. е. в разы меньше, продолжил он. В городах и районах, охваченных жестким карантином, 287 тыс. человек уже получили 55 млн манатов. Продолжение финансовой поддержки безработных зоны риска в июле и августе обойдется бюджету в 110 млн манатов и этот шаг поможет несколько улучшить финансовое положение граждан, и возможно, понизит шансы заразиться коронавирусом в поисках заработка.

Наши граждане страдают от последствий пандемии не только в стране, но и за ее пределами. Скажем, студенты, обучающиеся за рубежом. И хотя часть из них охвачена различной финансовой поддержкой в рамках государственных программ, расходы большинства учащихся ложатся на их собственные плечи, а доходы зависят от заработка. Между тем сокращение рабочих мест усложнило финансовое положение обучающейся за рубежом молодежи, и несмотря на выделенные из бюджета 40 млн манатов студентам из бедных семей, эта проблема требует более тщательного подхода. Но в ходе стартовавших обсуждений проекта изменений в государственный бюджет упомянутый вопрос пока не обсуждался, сетует экономист. И предлагает заложить средства на финансовую поддержку студентов из малообеспеченных семей, обучающихся за свой счет, в госбюджете или же бюджете Государственного нефтяного фонда на время пандемии.

Для этого, по его подсчетам, достаточно выделить 10 млн манатов из государственного бюджета или ГНФАР. «Почему бы нашему правительству, которое пожертвовало порядка 10 млн долларов за рубеж в рамках борьбы с пандемией, тому же Ливану, не поддержать собственных граждан, обучающихся за границей?», — вопрошает Губадоглу.

Похожей точки зрения придерживается экономист, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Натиг Джафарли.

«Новости о финансовой помощи зарубежным странам, как правило, вызывают общественное раздражение, — сказал он #. — И дело даже не в том, что такая поддержка в первую очередь требуется нуждающимся гражданам собственной страны, хотя это и правда. Речь о том, что страна делает это для повышения собственного имиджа и международной поддержки. Однако положительный имидж во многом зависит не от денег, а от отношения к собственным гражданам. А если это не так, миллион, выделенный на поддержку Ливана, тут не поможет».

Пожелав «Божьей милости и терпения» ливанскому народу, пережившему ужасную трагедию, экономист сообщил, что представляемая им партия направила свои предложения в парламент в рамках обсуждения проекта изменений в государственный бюджет. Эти предложения касаются недопустимости сокращения ассигнований на науку и образование, заложенных в размере 121 млн манатов.

«Представитель REAL Эркин Гадирли озвучил наши предложения в парламенте. Надеюсь, что правительство прислушается и снизит плату за обучение для платных категорий студентов на 50%, что значительно снизит и без того тяжелое финансовое бремя родителей», — отметил он.

По словам Джафарли, в текущем году независимые эксперты неоднократно поднимали вопрос необходимости превентивных мер для стимулирования экономической активности и поддержки населения, предоставления коммунальных и кредитных льгот, разработки более серьезного пакета помощи бизнесу и населению.