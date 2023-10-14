Обнародованы доходы и расходы государственного бюджета на следующий год.
Как сообщает #, это нашло отражение в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год».
Согласно проекту, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000,0 тыс. манатов, расходы — 36 763 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы — 33 399 895,0 тыс. манатов, местные доходы — 773 105,0 тыс. манатов, централизованные расходы — 35 980 547,0 тыс. манатов, местные расходы — 782 453,0 тыс. манатов).