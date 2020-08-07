Люблю тебя, как весь Азербайджан!

Группа Социального Медиа Азербайджанского Телевидения в знак уважения светлой памяти шехидов и в целях повышения военно-патриотического духа молодежи, подготовила новый социальный ролик.

Как сообщили # в пресс-службе AZTV, в этом лаконичном и поучительном проекте на примере конкретной семьи отражены любовь к Азербайджану, к родной земле, желания и мечты каждого азербайджанца.

Автор идеи видеоролика и режиссер — Ниджат Гадимли, оператор Мурад Мурадлы, осветитель Анар Дадашев, фотограф Рауф Мехин, ассистенты Белла Агазаде и Парвин Рустамов, монтажер Солтан Ибрагимов.

В ролике в качестве актеров приняли участие Мурад Мамедов, Нигяр Джамал и Мелек Рустамова.

Ролик можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=0VmSisPdjD4https://www.youtube.com/watch?v=0VmSisPdjD4