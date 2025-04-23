С приближением 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента самой могущественной мировой державы в прессе появляется множество аналитических материалов с подведением первых итогов его работы в Овальном кабинете. И большинство экспертов сходятся во мнении о высокой степени его разрушительной деятельности и неспособности выполнять данные в ходе предвыборной кампании обещания.

Трампа уверенно можно назвать «обещалкином», поскольку он все еще не только не выполнил большинство своих обещаний, но и вверг в политический ступор и экономический хаос как весь мир, так и свою страну.

Но все же на одном поприще он нечаянно достиг невероятных успехов: он превзошел по результатам влияния на общественное мнение даже российскую пропагандистскую машину, на что российское государство тратит миллиарды долларов.

Его пророссийская риторика с выражением уважения российскому правителю Владимиру Путину способствовала поляризации мнений: среди республиканцев наблюдается большая склонность к нейтральному или даже положительному восприятию России, в то время как среди демократов усилилось негативное отношение.

Трамп называл Путина «сильным лидером» и подчеркивал, что с ним можно «договориться», тем самым меняя подход предыдущих администраций, считающих Россию геополитическим соперником, угрожающим мировой стабильности и безопасности.

Такая риторика подтолкнула часть электората Трампа смотреть на Россию менее враждебно. Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в Украине в 2022 году, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные исследовательским центром Pew Research.

Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию «врагом», снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.

Смягчение отношения к России было гораздо более резким среди избирателей-республиканцев: 40% назвали Россию врагом, что ниже 58% в прошлом году и 69% в марте 2022 года. 34% американцев считают Россию конкурентом США, и лишь 9% — партнером.

В то же время, в результате публичных нападок Трампа на Украину и конкретно на ее президента Владимира Зеленского с ложными обвинениями в виновности в начале войны с Россией, нежеланием завершать войну, в установлении в Украине коррумпированного режима во главе с «диктатором» Зеленским, все меньше американцев теперь считают, что США обязаны помогать Украине защититься от России — 44% по сравнению с 50% после президентских выборов в ноябре. Это снижение обусловлено уменьшением поддержки военных усилий Украины со стороны республиканцев — с 36% до 23%.

«За последний год республиканцы стали чаще относиться к России положительно и выражать доверие Путину, в то время как взгляды демократов практически не изменились», — отмечают авторы опроса.

Около 47% американцев крайне или очень обеспокоены тем, что Россия вторгнется в другие страны, а 43% — тем, что Россия победит и захватит Украину. В последние месяцы республиканцы стали меньше беспокоиться по обоим вопросам, а демократы — больше, говорится в исследовании Pew.

Как пишет Le Monde, Запад проигрывает России в битве за умы, сердца и влияние — то есть за информацию.

И в авангарде российского информационного фронта выступает не кто-нибудь, а сам президент США Дональд Трамп, который свои личные ежедневные публикации усилил, назвав 14 марта систему зарубежного вещания США одним из «бесполезных» видов деятельности «бюрократии».

Вскоре вещание «Голоса Америки», работающего почти на 50 языках по всему миру, было прервано, а сотрудники отправлены в отпуск. Middle East Broadcasting Networks, вещающая на арабском языке, а также выпускающая подкасты и пять веб-сайтов, посвященных Ближнему Востоку, 12 апреля была вынуждена объявить о масштабном сокращении штата. Радио «Свободная Азия», вещавшее на 9 языках в дополнение к английскому (вьетнамский, бирманский, кхмерский и т. д.), практически прекратило работу.

Американские международные СМИ, инструменты «мягкой силы», применявшиеся со времен Второй мировой войны, умирают благодаря Трампу, в то время как Россия, да и Китай, переходят в наступление.

В то время как общий бюджет 8 основных западных международных СМИ, согласно их последнему годовому отчету, составляет 2,1 миллиарда долларов, бюджеты российских и китайских СМИ, по оценкам Public Media Alliance, составляют от 6 до 8 миллиардов долларов.

Доказательством этой мощи стал Ливан в 2023 году, когда Би-би-си закрыла свою арабоязычную радиостанцию. При этом ее частоты были захвачены… русскими. RT упивается тревогой, которую вызывает. На вопрос Le Monde о размере бюджета представитель российского СМИ ответил: «Этого достаточно, чтобы заставить трепетать весь западный медиа-истеблишмент».

Таким образом, можно однозначно констатировать, что Дональд Трамп как вещатель (ретранслятор) пророссийской пропаганды влияет на восприятие России в мире и в самих США. Раскручивая многолетние нарративы Кремля, например, НАТО — «устаревшая организация», Украина — «одна из самых коррумпированных стран в мире», США «тратят слишком много на защиту Европы», направленные на раскол Запада, он подрывает единство НАТО.

Прямая дезинформация о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы; что Крым «всегда был частью России», потому что «там все говорят по-русски»; Украина виновна в начале войны с учетом огромного охвата, даже вне должности, за счет соцсети Truth Social и протрамповского Fox News, оказывают медиа-эффект на миллионы.

Личная симпатия Трампа к Путину, его конфликт с американскими элитами, его медиа-стиль, увы, если даже он транслирует фейк, побеждает в глобальной битве за умы.

И последним примером воздействия на американскую общественность, к сожалению, стала многочасовая трансляция на Fox News пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в столице страны-агрессора с присутствием Путина. С одновременной трансляцией всего лишь в маленьком «окне» богослужения в Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве, которое, однако, было подписано «Пасхальное богослужение: Киев, Россия», впоследствии, правда, Россия была заменена на Украину, но этим уже все было сказано…