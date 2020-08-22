Лукашенко выступил с ультиматумом: «С понедельника пусть не обижаются»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться. Об этом глава государства заявил сегодня на митинге в Гродно, передает к БЕЛТА.

«Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех», — подчеркнул белорусский лидер.

«Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти «черносотенцы». Сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом», — заявил президент.

«Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — добавил белорусский лидер.