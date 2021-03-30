Лукашенко ввел ответные санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Указ №128 «О применении специальных мер» коснется зарубежных физических и юридических лиц. Против них будут введены запреты на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ или услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Пока неизвестно, кто именно попал под белорусские санкции, конкретный перечень будет установлен Советом Министров Беларуси.

| 2021-03-30T20:53:00+04:00 30 марта 2021, 22:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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