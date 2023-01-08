Президент Беларуси Александр Лукашенко о время визита в храм одного из монастырских комплексов страны 8 января развеял слухи о своем здоровье, сообщает Telegram-канал издания «СБ. Беларусь сегодня».

На опубликованных каналом кадрах показано, как глава государства обсуждает с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком свое правление. Священнослужитель сообщил президенту, что с ним в стране все будет хорошо.

«То есть умирать мне пока нельзя?» — в шутку переспросил его Лукашенко.

Он добавил, что «беглые», эмигрировавшие из страны оппозиционеры его постоянно «хоронят». Лукашенко напомнил, что «хоронить» людей и говорить о здоровье в негативном плане плохо и может «вылезти боком» обидчикам, в то время как он продолжит жить.