Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его сыновей

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. Об этом белорусский лидер сообщил в субботу, 17 апреля, во время общения с журналистами. Фрагменты видео опубликованы в Telegram-канале «Пул первого».

«Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: нас будут качать, это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем всё. Но я предполагал», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Республики Беларусь провалилась попытка организовать мятеж и затем «ползучий переворот».

«Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали», — отметил президент Республики Беларусь.

По его словам, к этому причастны иностранные спецслужбы, «скорее всего, Центрального разведывательного управления или ФБР».

«Не знаю, кто там из американцев работал… Мы контролировали их <…> обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — объяснил Лукашенко.

В этот же день Лукашенко во время участия в республиканском субботнике заявил, что в скором времени примет одно из своих самых принципиальных решений за время нахождения у власти. Он не уточнил, к какой сфере относится данное заявление, однако отметил, что это решение, возможно, будет реализовано в форме правового акта.

В ноябре прошлого года президент Республики Беларусь рассказал, что на выборах в 1994 году его пытались убить. По словам белорусского лидера, после того как он выиграл выборы, решил даже не расследовать инцидент и отправил документы по данному вопросу в архивы КГБ.

С 9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста (iz.ru)