Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в республику ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из Беларуси под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Об этом он сообщил в ходе послания народу и парламенту.

В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

Лукашенко также предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без перемещения техники и переброски оружия. Президент Беларуси заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.