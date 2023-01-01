Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил наступивший 2023-й «годом мира и созидания».

Соответствущий новогодний указ появился на сайте Лукашенко.

Отмечается, что указ подписан «с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства».

Ключевыми направлениями следующего года будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности, позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства – сказано в указе белорусского диктатора.

В указе также отмечается, что такой шаг «позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира […] станет «белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе».