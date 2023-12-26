Российское ядерное оружие, которое планировалось поставить в Беларусь, уже находится в стране. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы республики.

Отвечая на вопрос о том, доставлено ли в Беларусь все планировавшееся российское ядерное оружие, Лукашенко ответил утвердительно.

«Давно. Я ведь говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал он.

Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения Лукашенко заявил: «Каждый день учимся. Даже бывшие «вагнеровцы», которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт».