Лукашенко предложил Ильхаму Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья, передает БЕЛТА.

Во время встречи А.Лукашенко высказал особую благодарность И.Алиеву за поддержку Беларуси в сфере поставок углеводородного сырья.

«Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Это очень, конечно, тонкая и щепетильная тема в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Тем не менее нет нерешаемых вопросов», — сказал Александр Лукашенко.