Арест представителей хунты карабахских сепаратистов, совершивших преступления против Азербайджана, вызвал болезненную реакцию среди лиц, симпатизирующим врагам азербайджанского государства. Один из них – бывший спикер парламента Армении (2017-2019 годы) Ара Баблоян даже осмелился обратиться с открытым письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Баблоян, прикинувшись овечкой, отметил в своем обращении, что он «будучи детским хирургом, когда жители Армении и Азербайджана были гражданами одной страны, спас жизни тысяч младенцев, в том числе сотен азербайджанских детей».

Он также отметил, что в качестве спикера парламента Армении выступил с заявлением, где подчеркнул неприемлемость того, что молодые люди 18-20 лет, как с армянской, так и с азербайджанской стороны, гибнут только потому, что руководству стран не удается решать вопросы мирным, политическим путём.

Прежде чем строить из себя сторонника мира с Азербайджаном Баблояну не помешало освежить свою память. Так, в 2017 году принимая тогдашнего «спикера парламента» карабахской хунты Ашота Гуляна, он заявил «народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой, а Армения гарантирует ему безопасность и свободное волеизъявление», подчеркнув, что на переговорах с Баку нужно «исключить даже теоретическую возможность существования Карабаха в составе Азербайджана».

Теперь же в открытом письме он осмеливается напомнить президенту Ильхаму Алиеву об обещании амнистировать представителей карабахской хунты при условии, если они сложат оружие.

«Хочу напомнить вам о вашем обещании и подчеркнуть, что вы должны следовать ему и как президент страны, и как мужчина. Перед армянами Нагорного Карабаха вы поставили условие сложить оружие и распустить государственные структуры, взамен пообещав амнистию для всех, что было с воодушевлением принято руководителями ряда ведущих мировых держав. И сейчас, когда люди сложили оружие, предотвратив тем самым множество новых жертв с обеих сторон, а президент Нагорного Карабаха объявил о прекращении существования государства, когда около 100 000 армян покинули Нагорный Карабах, и вся эта земля перейдет к Азербайджану, вы, к сожалению, еще не объявили об амнистии. Я надеюсь, что это мое письмо разбудит в вас благородство, и как давший обещание президент, вы объявите амнистию прямо сейчас, без предусловий, а не потом, после новых арестов, пленений и новых унижений», — жалостливо пишет Баблоян.

Президент Азербайджана является хозяином своих слов. Он знает, что, когда и как надо делать. И поэтому не нуждается в напоминании бывшего спикера парламента Армении, который оскандалился на своей должности, допустив служебный подлог.

Ильхам Алиев, выступая 28 мая текущего года в Лачине, заявил следующее: «Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе — ред.). Поэтому «парламент» должен быть распущен, элемент, называющий себя «президентом», должен сдаться, все «министры», «депутаты» и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии», — отметил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана предлагал амнистию главарям карабахской хунты до проведения азербайджанской армией антитеррористических мероприятий локального характера 19-20 сентября. То есть, до этих мер он неоднократно предлагал карабахской хунте сложить оружие, а в ответ были многочисленные вооруженные провокации, установка мин, попытки создать долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии. Кроме того, власти Азербайджана предлагали представителям карабахской хунты продолжать начавшийся диалог, но последние отказались. «Мой представитель поехал и провел с ними первую встречу (1 марта 2023 года), после чего мы пригласили их в Баку для диалога (по вопросам реинтеграции в азербайджанское общество). Они отказались. После этого мы пригласили их в Баку во второй раз. От него они тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они сами придут с опущенными головами, либо теперь события будут развиваться по-другому», — заявил в своей речи 28 мая Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер также напомнил, что всегда придерживается своего слова, о чем знают и в Азербайджане, и во всем мире, включая Армению. «Если я говорю, что можно рассмотреть амнистию, они не должны упускать эту возможность. Они упустили много возможностей, и каждый раз, как говорится, нам приходилось бить их по голове, чтобы привести их в чувство», — заявил он.

Баблояну следует вновь и повнимательнее ознакомиться с этой речью Ильхама Алиева. Президент Азербайджана заявил, что амнистия в отношении сепаратистов может быть рассмотрена, при условии, если они самораспустятся. Карабахская хунта отказалась от предложения президента Азербайджана и сдалась только после принуждения со стороны азербайджанской армии. И Баблояну сейчас не нужно жалостливо обращаться к президенту Азербайджана, апеллируя к данному обещанию. Проигнорировав слова Ильхама Алиева, карабахская хунта сама подписала себе смертный приговор. И сейчас о какой-либо амнистии не может быть и речи. Совершившие преступления против азербайджанского народа предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.