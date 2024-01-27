Проживающие в различных странах мира азербайджанцы выражают поддержку кандидатуре Ильхама Алиева на президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, по мере приближения выборов наши соотечественники направляют письма в адрес главы государства.

В частности, свою поддержку выразили председатель Ассоциации азербайджанцев Британии Хафиз Бахшалиев, Координационный совет азербайджанцев в Объединенных Арабских Эмиратах, руководитель международной юридической и консалтинговой фирмы BM Morrison Partners Фархад Мирзоев, Азербайджано-кувейтское общество культуры и дружбы «Ветенсевер», президент кружка тюркской дружбы Австралии и Азербайджана Имамеддин Гасымов, Азербайджано-американская молодежная федерация, исполнительный директор Ассоциации дружбы Калифорния-Азербайджан Эльнура Гашимова, азербайджанская художница Нармин Азимзаде-Садыгова.