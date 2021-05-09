Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае своей гибели

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае насильственной смерти президента управление страной переходит к Совету безопасности, который возглавляет премьер-министр. Как сообщила в воскресенье, 9 мая, пресс-служба Лукашенко, в такой ситуации на территории страны должно быть незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение, а меры по их обеспечению будет определять Совет безопасности.

Подписанный документ предусматривает эти действия в случае гибели главы государства «вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий».

Конституция Беларуси предполагает, что «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей» его полномочия переходят к главе правительства.

О намерении подписать декрет о переходе президентских полномочий к Совету безопасности в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, Лукашенко сообщил в конце апреля. «Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? — цитировало тогда государственное информагентство БелТА белорусского правителя. — Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». (DW)