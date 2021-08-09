Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введенные против страны Британией. Об этом глава государства заявил во время «Большого разговора», сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, британские власти являются «прихвостнями американцев».

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», — ответил президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «тысячи лет не знала Великобритании и знать не хочет».