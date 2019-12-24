Лукашенко: мораторий на смертную казнь в Белоруссии вводить не будут

Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет, заявил 24 декабря глава страны Александр Лукашенко. По мнению главы государства, «это помогает сохранять в государстве стабильность и разобраться с бандитизмом», передает РИА Ноовсти.

Лукашенко добавил, что не имеет права вводить мораторий, так как решение о необходимости сохранения смертной казни в стране принял референдум. «Поэтому только референдум может ее отменить», — сказал глава Белоруссии.

Отметим, Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году решение о ее сохранении приняли на общенародном референдуме. Ряд международных организаций и правозащитники призывают власти республики ввести на высшую меру мораторий (aif.ru)

| 2019-12-24T20:22:58+00:00 24 декабря 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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