Лукашенко и анафема: жест возмущения тем, что происходит в Беларуси

Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) предала анафеме Александра Лукашенко. В заявлении БАПЦ, обнародованном на ее сайте, Лукашенко назван «диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа», передает Deutsche Welle. По приказу «одержимого дьяволом» правителя Беларуси «наши дети убивают наших братьев и сестер и издеваются над ними», говорится в заявлении.

Архиепископ БАПЦ Святослав обвинил Лукашенко в «кровавых расправах над мирным населением на улицах и в тюрьмах» в Минске и других городах страны и призвал «тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам». В заявлении отмечается, что насилие в Беларуси совершается «при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя «православным» и «старшим братом», и что «весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права».

Интересно, какие последствия это будет иметь для смелых религиозных деятелей? И может ли это выступление сказаться на силе протестных выступлений, послужить дополнительным детонатором?

Отметим, что в Беларуси после прошедших в воскресенье протестов арестовали 345 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД республики. «Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек», — говорится в публикации.

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Последние события в Беларуси комментируют # эксперты, знакомые с ситуацией в стране.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Вряд ли послание архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви Святослава как-то повлияет на динамику протеста. Этот информационный повод в любом случае фоновый и только закрепляет картину мира, которая присутствует в представлении сторонников как властей, так и оппозиции.

С точки зрения противников белорусского президента, это еще одно напоминание, что «все против Лукашенко» и давление на него не ослабевает. С точки зрения его сторонников – доказательство, что против белорусского президента ведут борьбу «западные агенты влияния». Недаром и данное послание было зачитано во время богослужения в канадском Торонто, причем, вскоре после того, как сам Лукашенко вновь акцентировал внимание на деятельности западных спецслужб (заявив о работе американских разведцентров под Варшавой и в Киеве).

При этом, данный информационный повод влияет на зарубежную аудиторию в том смысле, что поддерживает в информационном пространстве ряда стран, где еще сохранялся определенный интерес к событиям в Беларуси, тему протестной кампании и негативное восприятие Лукашенко, как «палача» и организатора «расправы над мирным населением на улицах» (именно такие тезисы, как известно, содержатся в документе, распространенном БАПЦ). Ряд европейских СМИ, например, опубликовали новости, что белорусский президент «предан анафеме». Но опять же – для зарубежной аудитории этот инфоповод тем более проходной.

Белорусский журналист Анджей Почобут:

— Дело в том, что у БАПЦ нет приходов на территории Беларуси. То есть надо понимать, что это фактически эмигрантская церковь, и особо влиятельной ее не назовешь. Она объединяет людей с четкими национальными, националистическими взглядами. Поэтому для них то, что Лукашенко предали анафеме – это позитивно, и они с радостью этот факт восприняли, вот эта категория граждан.

А для остальных это, по большому счету, ничего не значит. Ну и, кроме того, понятно, — для того, чтобы отлучить кого-то от церкви, надо, чтобы этот человек для начала к этой церкви принадлежал. А Лукашенко никогда не был прихожанином Автокефальной церкви. Поэтому, как я понимаю, это был жест возмущения тем, что происходит в Беларуси, теми издевательствами, насилием, и попытка как-то заявить о своем протесте против всего этого. Вот так я воспринимаю это заявление.

Что касается вообще ситуации с протестными выступлениями в Беларуси, можно сказать, что она стабильная. Митинги и шествия проходят по-прежнему и в разных городах. Самые массовые, конечно, в Минске, но и в других городах. Однако их размах уже значительно меньше, чем раньше. Я думаю, это результат жесткой репрессивной политики режима Лукашенко.