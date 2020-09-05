Лукашенко грозит международный суд за грубое нарушение Конституции

Александру Лукашенко грозит международный суд. Оппозиционные силы Беларуси намерены инициировать масштабное расследование деятельности президента Беларуси.

Так, член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова заявила в эфире «Свободы слова Савика Шустера», что действия Лукашенко попадают под пункт 2, статью 361 УК Беларуси — угроза национальной безопасности страны.

О намерении добиваться справедливости в международном сообществе заявил в эфире своего Youtube-канала и бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало.

«Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одну или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом», — сказал Цепкало.

Также оппозиционер рассказал, что они намерены инициировать оценку психического здоровья Александра Лукашенко, сообщает РБК-Украина.