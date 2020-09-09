Лукашенко: есть сенсационная неопубликованная часть записи про Навального

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — Прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — сказал Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва».