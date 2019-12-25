Лучшие новогодние шоу для детей в Баку: что, где, когда

Программа предновогодних развлечений в Баку предлагает разнообразие на любой вкус. # представляет подборку самых популярных мероприятий, которые заинтересуют и детей и их родителей.

Одно из самых зрелищных и масштабных новогодних представлений проходит в Бакинском Конгресс Центре. Это семейное мега-шоу «Джыртдан и волшебный халат», которое началось 21 декабря и завершится 5 января. В шоу задействованы более 40 артистов и 120 надувных игрушек, свыше 300 костюмов, 80 танцоров и эквилибристов. Во время красочного и яркого шоу артисты общаются с залом, поэтому, ко всем прочим достоинствам данного шоу можно добавить еще и большую интерактивность.

Русский драматический театр предлагает зрителям новогоднее представление, в котором задействованы сразу 5 Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои. Шоу также отличается красочными костюмами и декорациями, зажигательными танцами и песнями. Премьера приключенческого спектакля «Новогодний звездопад» прошла 22 декабря, но, желающих побывать на этом невероятном новогоднем представлении оказалось так много, что за 10 дней до второго представления, которое состоится 29 декабря, все билеты были раскуплены. Тогда организаторы решили сделать сюрприз своим юным зрителям и показать новогоднее представление еще и 5 и 12 января.

Во Дворце Гейдара Алиева 29 декабря покажут «Новогоднюю симфонию». Создатели шоу обещают публике лучший интерактивный музыкальный спектакль-путешествие с Эльзой, Аладдином, Русалочкой, Дедом Морозом и другими любимыми героями в сопровождении симфонического оркестра. «Смогут ли герои спасти Новый год? Поможет ли дружба создать новую сказку и преодолеть все препятствия?», — юные зрители смогут принять активное участие в постановке, исполнить с любимыми героями песни из известных мультфильмов и мн. др.

В исполнении симфонического оркестра и «живого» вокала прозвучат фрагменты из таких любимых всеми мультфильмов, как «Аладдин», «Красавица и Чудовище», «Пиноккио», «Холодное сердце», «Винни Пух», а также классические произведения Штрауса и Чайковского.

Дирижер постановки — Джавад Тагизаде (Азербайджан), автор сценария и режиссер — Алексей Смирнов (Россия).

А 2 января на сцене Дворца Гейдара Алиева состоится интерактивный «Новогодний карнавал», в котором также примут участие участники детского музыкального фестиваля «Зима». Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, танцы, общение с любимыми персонажами из мультфильмов и Дедом Морозом.

Театр Юных зрителей порадует своих маленьких зрителей новогодней сказкой «Гринч-2020», посмотреть которую можно ежедневно с 26 декабря по 5 января.

В Азербайджанском национальном драмтеатре состоится праздничная программа «Новогодняя елка от Маши и Медведя». Представление пройдет 11 января.

На сцене Союза театральных деятелей 28 декабря состоится представление под названием «Тыг – тыг ханым и Дед Мороз».

Новогодние празднества для детей пройдут и в Театре песни имени Рашида Бейбутова. Дата проведения — с 28 декабря по 4 января, а также в киноцентре «Низами», где повеселиться юные посетители смогут с 1 по 3 января.

Buta Palace предложит всем желающим окунуться в мир сказочного волшебства «Новогодняя бута – 2020», которая будет представлена 2 января – 4 января.

И еще одно интересное новогоднее представление состоится на сцене Культурного центра Службы государственной безопасности 2 января. Юным посетителям предложат шоу «Мульти Елка. Школа волшебников».