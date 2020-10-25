Лучше бы Арутюнян попросил у Путина паспорт на другую фамилию – азербайджанский депутат

Весьма актуальное и показательное событие. Российские СМИ сообщают, что «президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян попросил российского президента Владимира Путина сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне карабахского конфликта и возобновления переговорного процесса. Арутюнян обратился к Путину с открытым письмом».

«К сожалению, и по сей день Азербайджан продолжает проводить политику геноцида», — написал Арутюнян.

При этом он заявил, что «отношения между Арцахом и Россией имеют многовековую историю» — что, по сути, является еще одной попыткой придать ложную легитимность «НКР».

«Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — молит Арутюнян хозяина Кремля.

Он дошел даже до того, что стал перечислять известных советских военнослужащих армянского происхождения, которые родились на территории Азербайджана – в Нагорном Карабахе, рассчитывая видно любым способом растопить сердце «дорогого Владимира Владимировича».

Но стоит напомнить, на каком фоне звучат эти слова главного карабахского сепаратиста. Ведь выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин явно старался не нарушить баланс в своих высказываниях в пользу какой-либо из сторон. Точнее, делал легкие реверансы и в одну, и в другую сторону.

«Для нас и Армения, и Азербайджан — равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, — отметил Путин. — Мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием обеих сторон. Никто не заинтересован в урегулировании в Карабахе больше, чем Россия».

А какого-либо ответа на мольбы «президента Арцаха» Путин так и не дал. Что тоже выглядит весьма красноречиво. В принципе у Москвы всегда может найтись подходящее объяснение подобному молчанию – в конце концов, РФ не признает такого государства как «НКР».

Но что вообще означает это воззвание самозваного «президента»? Оно явно попахивает отчаянием. Ведь Арутюнян уже совсем не бахвалится, как прежде, тем, что «Армия обороны НКР» способна дать «достойный ответ» на любые действия Азербайджана «в любой его точке». Теперь он просит сделать «все возможное» для прекращения боевых действий. О чем это может свидетельствовать?

Эту ситуацию прокомментировал # политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Да, тон у этого псевдо-президента просительный уже, а не такой наглый, каким был раньше. Он уже не позволяет себе хорохориться, что они перенесут боевые действия на территорию Азербайджана, теперь они просят защитить их от «геноцида», якобы грозящего армянам Карабаха со стороны Баку.

Хотя геноцид фактически сотворили над населением Нагорного Карабаха сам Арутюнян и иже с ним, его предшественники. Именно они, в силу своего преступного поведения, превратили в пленника своих преступных деяний, своей преступной философии, в общем, достаточно тесно и дружественно выстраивавшее отношения с азербайджанцами армянское население Нагорного Карабаха. Они разграбили азербайджанские территории и обогатились за счет этого. Они помыкали собственным народом, и гонят сейчас всех — и стар, и млад — под пули и снаряды азербайджанской армии. И делают они это в первую очередь из-за того, что понимают: после того как крах созданного ими режима станет совершенно очевидным, и если они смогут избежать азербайджанского суда, — их будет судить армянский народ. За то, что принесли столько несчастий ради их обогащения, ради того, чтобы они заняли всякие посты и, можно сказать, поставили на рулетку судьбу армянского народа.

Поэтому обращение этого самого Арутюняна к Путину – это попытка спасения собственной шкуры. Лучше бы он попросил у него паспорт на другую фамилию и скрылся где-нибудь в России, незаметно доживая свой век. Потому что при любом варианте мирного урегулировании карабахского конфликта Арутюняну и подобным ему места на Кавказе точно не будет.