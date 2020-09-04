Ложка дегтя: отечественным пчеловодам стало сложнее продавать мед

Пандемия коронавируса, как говорят некоторые специалисты, негативно отразилась на пчеловодстве.

Так, по словам председателя Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддина Хасратова, отечественные пчеловоды не только не получили доход со своей продукции, но даже не смогли окупить ее себестоимость. А все из-за того, что им стало намного труднее продавать производимый мед по причине карантинного режима.

Импорт дешевого меда также наносит удар по отечественному пчеловодству, сказал он Sputnik Азербайджан.

Хасретов заявил, что порой говорят о высокой стоимости местного меда. Но его себестоимость варьируется в пределах 12-15 манатов за кг. Как бы ни падала цена на мед, ниже себестоимости она быть не может.

Пчеловод из Загатальского района Олег Багров заявил #, что в этом году урожай меда порадовал и появились новые сорта.

Но действительно есть проблема с реализацией товара из-за сложностей с передвижением из-за карантина. В основном мед покупают жители столицы, но они сейчас не могут попасть в районы, а доставить им мед не всегда получается из-за транспортных проблем.

Желающих приобрести мед в этом году много, так что об уменьшении спроса речь не идет, но проблемы с доставкой иногда не позволяют удовлетворить этот спрос.

Так же, как говорит Багров, многих пчеловодов волнует, будет ли в этом году ярмарка меда, так как благодаря ей удается продать большую часть имеющейся продукции.

Он отметил и проблему конкуренции местного меда с привозным- более дешевым.

«Полтора килограмма иранского меда можно купить за шесть манатов, но это некачественный мед. Обычно под видом дешевого меда продается патока. Грузинский мед довольно качественный, как и российский, но в стране нужно создать условия для реализации отечественного меда. Тут нужны меры со стороны государства для защиты местного производителя», – подчеркнул Багров.

Стоимость местного меда от 20 до 40 манатов, а для оптовиков, приобретающих крупные партии, цена может быть снижена до 15 манатов.

«Дешевле 20 манатов в розницу продавать качественный мед просто нереально. У пчеловодов большие затраты — лекарства, стройматериалы, вывоз пчел на цветущие территории для сбора нектара. Все это обходится в круглую сумму», – разъяснил пчеловод.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что одна из проблем отечественного пчеловодства — высокие цены на местный мед. Мед в нашей стране стоит дороже, чем во многих странах мира, и часто привозной мед стоит дешевле.

Как говорит эксперт, себестоимость меда в Азербайджане завышена, так как это не особо затратная отрасль. Основная статья расходов – лекарства для пчел, которые приходится закупать за рубежом, ведь в нашей стране их не производят.

«Данная сфера при правильном подходе является высокорентабельной и окупается уже в первый год. Сейчас пчеловодство поддерживает и государство, и некоторые неправительственные организации, потому особых причин для жалоб у пчеловодов быть не должно. Конечно, пандемия негативно повлияла на большинство сфер, и пчеловодство тоже в какой-то мере затронуло. Но мед не портится, его можно продать и через полгода. Мы этот продукт практически не экспортируем, так что основная ставка – на внутренний рынок», – отметил он.

По мнению Агаева, пчеловодам нужно менять подход к продаже, ведь прибыль зависит не только от производительности, но и от умения продать продукцию.

«Им надо больше использовать онлайн ресурсы, социальные сети для продвижения своей продукции. Так, – уверен эксперт, – они могут привлечь больше покупателей и организовать им доставку. Если кто-то не разбирается в интернете из-за возраста, им на помощь всегда могут прийти дети, внуки. Сейчас же у пчеловодов все надежды на ярмарку меда, а ведь она проводится всего раз в год, и совсем не обязательно ее ждать, чтобы реализовать произведенный мед и продукты пчеловодства».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмаилов подчеркнул, что развитие пчеловодства способствует развитию семейного бизнеса в стране.

По его словам, чтобы граждане доверяли качеству местного меда, должны быть определенные стандарты, которые необходимо соблюдать при его производстве. И соблюдение этих стандартов должно контролироваться соответствующими госорганами.

«Сейчас много недобросовестных пчеловодов, и люди не знают, у кого покупать мед, чтобы не потратить деньги впустую. На пчеловодстве сказалась не столько пандемия, сколько изменение климата, найти пчелам кормовую базу становится все сложнее из-за засухи. Нужно, – говорит он, – там, где занимаются пчеловодством, сажать различные культуры, с которых пчелы могут собирать нектар. Сейчас же в поисках таких растений и деревьев пчеловодам приходится преодолевать значительные расстояния, и это приводит к подорожанию стоимости продукта. А чем он дороже – тем меньше тех, у кого есть возможность его приобрести».