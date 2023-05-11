Российская «спецоперация» в Украине очень сложная, но за год «определенные цели достигнуты», например, «разрушение военных производств», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины). Он утверждает, что медленные действия России связаны c тем, что это «военная операция», а не война.

«Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — сказал Песков.

По его словам, «вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов». «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — уверяет пресс-секретарь президента РФ. Песков сказал, что России «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», и отметил, что «демилитаризация Украины тоже была заявлена как очень важная цель СВО».

«Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться», — добавил он. И тут едва ли не каждое предложение нуждается в комментарии. Уж больно топорно лжет пресс-секретарь президента РФ.

Начнем с того, что Россия своей главной целью, начиная полномасштабное военное вторжение в Украину, ставила смену власти в этой стране. Неспроста , еще 25 февраля 2022 года Путин обратился к украинским военнослужащим. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита… Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил тогда В.Путин.

Перед нами четкое доказательство того, что президент РФ планировал свержение законной, демократически избранной украинской власти. Эта цель, а она была главной, позволяющей взять под контроль руководство Украиной через передачу власти кремлевской марионетке, провалилась. С момента начала полномасштабной войны против Украины власть в этой стране не сменилась.

Но признавать этого Песков или кто-то иной из числа официальных представителей РФ, естественно, не может. Они все выдают все новые и новые объяснения своему военно-политическому фиаско. В ход идет все. От утверждений, что «если бы Россия не напала на Украину, то напали бы на Россию» до речей о том, что «Россия не воюет в полную силу, а проводит СВО». Все это, конечно же, ложь.

И это подтверждают данные потерь российской стороны. На текущий момент, РФ потеряла в ходе полномасштабной войны против Украины почти 197.00 человек. Кроме того, она потеряла 3740 танков, 7297 броневых машин, 308 самолетов и 294 вертолета. Она лишилась 18 кораблей и катеров, в том числе и крейсера «Москва»- флагмана Черноморского флота. Такие чудовищные потери невозможны в ходе «СВО». Это потери в большой, проигрываемой войне. Так что, это украинская армия проводит демилитаризацию РФ, а вовсе не наоборот.

Кроме того, РФ потеряла огромное количество генералов, полковников, подполковников, майоров — цвет своей армии. Именно поэтому едва ли не в первые роли в качестве «гордости российской армии» вышел бывший уголовник, руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин.

Песков говорит, что война подразумевает полное уничтожение городов и инфраструктуры противника. Вот тут он прав. В том смысле, что именно этим и занималась, занимается РФ все эти почти 15 месяцев. В частности, она обстреливала Украину ракетами в течение всего отопительного сезона в попытке уничтожить ее энергосистему. Украина выстояла и пережила самую сложную после 1945 года зиму, так что полные свирепства российские оккупанты уже не руководствуются никакими условностями – они просто пытаются нанести наибольший ущерб таким обстрелам и убить больше украинцев.

Такова правда. Она в том, что некогда цветущие украинские города, тот же Бахмут или Мариуполь, лежат в руинах. При всем этом, совершенно очевидно, что время работает на Украину. Усиливается ее военная поддержка со стороны союзников. К примеру, в Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности. По его словам, ЕС уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это количество достигнет 30 000. Кроме того, Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает CNN.

По данным издания, поставки этого типа вооружения позволят изменить ход событий, так как дают возможность наносить удары вглубь оккупированных россиянами украинских территорий. Да, поставка всего необходимого для украинской армии идет не так быстро, как могло быть, но все равно очевидно, что чаша весов уже на украинской стороне. И совсем скоро уже не важно будет, как называл Песков войну и чем он ее пытался оправдать. Потому, что ему придется искать объяснение иному — полному разгрому российских оккупационных войск и освобождению украинской стороной своих захваченных земель.