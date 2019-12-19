Лондонский суд определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона в четверг определил дальнейший порядок и даты слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает РИА Новости.

Ассанж, появившийся на заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, выглядел достаточно бодрым, был одет в джемпер сиреневого цвета. Подсудимый ответил на дежурные вопросы судьи и во время заседания листал материалы дела.

Защита подсудимого заявила, что их клиент, находясь в тюрьме, все еще имеет проблемы с доступом к материалам по делу.

После недолгих переговоров судья, ведущая дело, Ванесса Барайтцер и адвокаты Ассанжа согласовали даты очередных слушаний в январе и феврале. Ожидается, что заседания состоятся 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля. Впоследствии даты слушаний в феврале могут быть скорректированы.

«Мы будем готовы к этим датам», — заявила защита Ассанжа в суде.