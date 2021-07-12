Автомобили в некоторых районах Лондона оказались под водой, когда на столицу Великобритании обрушился шторм.

Об этом сообщает The Mirror.

Потопы были зафиксированы в разных районах, включая Кенсингтон на юго-западе Лондона, а также Финчли и Хэмпстед на севере города.

Отмечается, что метеобюро страны ранее выпустило предупреждение о возможном шторме. Также синоптики предупредили жителей юго-востока Англии, чтобы они были готовы к сбоям электроэнергии, так как вечером 12 июля всего за несколько часов может выпасть 60 мм осадков.