Лондон вводит санкции против причастных к убийству Кашикчи

Великобритания вводит санкции против граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству обозревателя The Washington Post Джамаля Кашикчи, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщается, в санкционный список внесены имена 20 граждан королевства.

Известный саудовский журналист Джамаль Кашикчи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Кашикчи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Кашикчи было расчленено и уничтожено.

Турция выступила за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчы и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.