Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация привлечет к ответственности всех причастных к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка.

«Моя администрация найдет каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране», — сказал президент США в своем видеообращении.

Он назвал Кирка «мучеником за правду и свободу», добавив, что его убийство — «мрачный момент для Америки».

По словам Трампа, американцам и СМИ необходимо «признать тот факт, что насилие и убийства являются трагическим последствием демонизации тех, с кем вы не согласны».

В свою очередь директор ФБР Кэш Патель сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Кирка освобожден. «Задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами», — написал Патель в соцсети X. Он добавил, что расследование продолжается.