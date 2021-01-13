«Лондон видит предметный интерес в поддержке Украины по противодействию российской агрессии»

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции оккупированного Крыма в состав Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства. Финансирование будет предоставлено проектам в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта. Британия выделит на это 10 тысяч фунтов стерлингов.

В рамках программы планируется содействие реинтеграции полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины.

Кроме того, программа предполагает фиксацию нарушений прав человека в Крыму, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

В Госдуме намерение Великобритании финансировать реинтеграцию Крыма в состав Украины назвали проявлением «колонизаторских амбиций». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Парламентарий также призвал Британию «не вмешиваться во внутренние дела России». По его словам, подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить их на территории других суверенных государств. Ранее сенатор Константин Косачев назвал помощь Великобритании по Крыму политическим проектом. Ну, позиция Москвы уже давно никого не удивляет.

А деньги, конечно, выделяются очень небольшие. Интересно, что это — демонстративная поддержка со стороны Лондона, призванная привлечь внимание мировой общественности к проблеме оккупации полуострова? Насколько полезными можно считать такие иностранные инициативы?

На эти вопросы # ответил Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Инициативы посольства Великобритании в Киеве по реинтеграции оккупированного Крыма в состав Украины являются маркером усиливающегося украинско-британского сотрудничества в секторе обороны и безопасности. Причем в самом широком смысле этого понятия. А деоккупация территорий – ключевая задача для Киева. Выделенная сумма на конкретный проект – вопрос второстепенный, так как все эти процессы следует рассматривать в комплексе.

… 2020 год прошел под эгидой интенсификации контактов по линии Киев-Лондон, когда в кои-то веки речь можно вести о конкретном их наполнении. Раз уж начали с цифр, то я бы вспомнил намерение Великобритании выделить Киеву средства (пускай и кредитные) в размере 1,25 млрд фунтов. Предполагается, что эти деньги пойдут на оборонные нужды – звучала конкретика о поддержке ВМС Украины – постройке катеров, оборудовании военно-морской базы в Очакове и так далее. Планы обозначены – ждём наполнения и реализации. Указанные направления работы стали частью меморандума, подписанного во время визита президента В.Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Напомню, что тогда было подписано двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве Украины с Великобританией, где сфера безопасности – основное направление.

Особняком в этом плане стоит сотрудничество по линии оборонных ведомств. До президентского визита в Лондон Киев в августе посетил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Одним из результатов визита стало проведение ряда совместных учений, где особняком стоит учебное десантирование военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании совместно с 80-й бригадой ВСУ под Николаевом. Это происходило в сентябре и стало одним из конкретных сигналов Кремлю накануне и во время активной фазы российских учений «Кавказ-2020». И это всё навскидку и то, что на слуху.

… После Brexit Лондон объективно активизировал свою внешнюю политику, где среди прочего видит предметный интерес в поддержке Украины по противодействию российской агрессии и дальнейшей экспансии Кремля. Киеву же ценен такой партнёр в лице Лондона – менее «глубоко озабоченный», но более конкретный на фоне других наших европейских партнеров и «партнеров».

Что касается тяжелого и многогранного процесса деоккупации Крыма, то его эффективность будет зависеть, прежде всего, от жесткости, стойкости и последовательности Киева. Прежде всего, этот процесс ни в коем случае нельзя отделять от деоккупации части Донбасса, следует в зародыше пресекать любые «торги», предлагаемые «сделки» и «обмены» вокруг Крыма. Сотрудничество с Великобританией на Крымском направлении, очень надеюсь, что увязывается Киевом и с инициативой «Крымской платформы» и со стратегическим партнерством с Турцией, в частности, с форматом «Квадрига» (двусторонний формат 2+2 на уровне министров обороны и иностранных дел с акцентом на вопросы безопасности в Черноморском регионе) и так далее. Украино-турецкое сотрудничество в оборонной сфере развивается если не в фарватере Великобритании, то, скажем так, при устойчивой коммуникации по линии Киев-Анкара-Лондон. Думаю, азербайджанская экспертная аудитория без труда здесь проведёт параллели с проблемами Карабаха и Южного Кавказа в целом.

Что касается упомянутой реакции на эти процессы Москвы, то узнаваемый истеричный вой на кремлевских болотах свидетельствует о том, что здесь и сейчас Киев поступает правильно. Чёткий маркер.