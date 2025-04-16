В результате интенсивных дождей движение на некоторых дорогах Баку затруднено, в связи с этим на ряде участков введены ограничения.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

1. Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, тоннель «Багиров». Движение транспорта по тоннелю в направлении центра ограничено из-за скопления в нем дождевой воды;

2. На пересечении проспекта Зии Буньядова и улицы Ахмеда Раджабли введено ограничение движения транспорта;

3. Введено ограничение на движение транспорта в направлении центра от аэропортовского шоссе, недалеко от аэропорта.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения участников дорожного движения.