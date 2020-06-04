Ливийская армия вышла к административной границе Триполи

Ливийская армия к полудню 4 июня обеспечила контроль над всей территорией провинции Триполи, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщил представитель штаба сил Признанного ООН Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Мухаммед Кунуну.

Накануне правительственные войска выбили незаконные вооруженные формирования Халифы Хафтара с территории Международного аэропорта Триполи в 27 км к югу от ливийской столицы.

В последовавшие часы был обеспечен контроль над районами Айн-Зара и Вади-эр-Реби, а также зачищены районы Каср бин Гашир и Сук эль-Хамис.