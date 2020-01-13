Ливанское эхо

Несмотря на то, что на Ближнем Востоке наблюдается деэскалация и верный ее признак — снижение нефтяных цен, на самом деле происходит существенное изменение политической и экономической конфигурации. Этот процесс начался не с гибели генерала Сулеймани, а намного раньше. Просто в первые дни января текущего года он принял довольно острый характер и попал на первые полосы газет и ленты новостей.

Важные события происходят на периферии региона, хотя какие там могут быть далекие страны. Налицо падение влияния Ирана, что наглядно проявляется не только в регионе Персидского залива, но также в Сирии, Ираке и даже в Ливии. Добавим к этому давно отмечаемое непростое положение внутри Ирана, которое в эти дни снова обострилось.

Уже несколько месяцев бурлит Ливан. Как обычно протестное движение началось с незначительного повода, но только на первый взгляд. Дело в том, что власть своими действиями делает больше всего для того, чтобы протесты не только начались, а достигли значительного накала, что в некоторых случаях ведет к изменению существующего режима.

В Ливане таким триггером стало повышение платы за пользование мессенджером WhatsApp. Дело как оказалось не только в самом факте, а в какой форме это было сделано. WhatsApp проходит через сети двух мобильных операторов и непонятно почему эти деньги должны были идти в государственный бюджет. Всем было очевидно, что повышение незаконно и на следующий день половина страны вышла на улицу.

Как и следовало ожидать выступление против повышения платы за WhatsApp быстро перешло в масштабное движение против коррупции, которая поразила политическую и экономическую жизнь Ливана, против религиозной разобщенности, против иностранного вмешательства и защиту суверенитета. Закрылись учреждения и магазины, школы и университеты отменили занятия.

Иностранное вмешательство является важнейшим элементом внутренней и внешней политики Ливана. Сирийский режим президента Асада рассматривал Ливан как младшего брата и случайно отколовшуюся территорию. Вроде того, как Москва относится к бывшим республикам СССР. Долгие годы сирийские войска оккупировали Ливан, и ушли из него только в 2005 году.

Второй иностранный поток — это Иран и проиранская Хезболла, ставшая важным элементом политической жизни страны. С точки зрения создания шиитского полумесяца и выхода на границу с Израилем Ливан приобрел для Тегерана важнейшее геостратегическое значение. Именно поэтому Иран финансирует не только Хезболлу, но также шиитскую партию Амаль.

Так сложилось исторически, что политическое устройство Ливана сформировано под религиозную принадлежность политиков. Президент всегда католик-маронит, премьер-министр всегда суннит, а спикер парламента — шиит. Однако реальную власть получили союзники режима Асада в Сирии — партии Амаль и Хезболла. По умолчанию предполагалось, что все три кандидатуры — президента, премьера и спикера — должны быть одобрены режимом Асада. Политическая зависимость от Сирии и Ирана приправленная ужасающей коррупцией и клановостью обусловили радикальные требования протестующих. Они добиваются, чтобы в отставку ушло все руководство страны — президент, правительство и парламент.

В Дамаске и Тегеране не хотят идти навстречу требованиям протестующих. Там надеются на возможность силовым путем противостоять подобным изменениям. Как Хезболла, так и Амаль имеют свои вооруженные соединения. Причем у Хезболлы они имеют опыт участия в конфликтах в Сирии на стороне войск Асада и на юге Ливана против Израиля. Уже были случаи столкновений между сторонниками Хезболлы и Амаль — и протестующими, среди которых появились уже и сирийские беженцы с антиасадовскими лозунгами.

Интересно, что в России Хезболла не признана террористической организацией, хотя на ней лежит ответственность за похищение и убийство советских дипломатов.

Ситуация для союзников Ирана в Ливане складывается не лучшим образом. Электоральная поддержка Хезболлы снижается на глазах. Этот процесс начался еще тогда, когда ее бойцы приняли участие в сирийском конфликте на стороне Асада.

Добавился и финансовый фактор. Американские санкции больно ударили по возможностям режима аятолл содержать формирования и партии подобные Хезболле. Широкий денежный поток превратился в маленький ручеек. Многие единоверцы разочаровались в Хезболле в том числе и по этой причине. Да и поведение руководства партии оттолкнуло многих. Особенно после того, как были случаи столкновений боевиков с протестующими. В результате число людей на улицах пополнилось именно за счет шиитов.

Последнее столкновение Ирана с США и, как следствие, общее ослабление позиций Тегерана в Сирии обязательно скажется и на Ливане. Представляется, что именно с этой страны начнется счет потерь геополитического влияния режима аятолл.

Внутренняя неустойчивость, а ее проявления очевидны, обязательно скажется на внешней политике. Министерство образования Ирана разукрасило асфальт флагами Израиля и США перед входом в университет им. Шахида Бехешти. Однако студенты предпочли не наступать на флаги, а тех, кто это делал, сопровождали криками «Позор!». У входа в университет появились лозунги, на которых в катастрофе украинского самолета обвиняли Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Силы Басидж (КСИР — авт.), вы несете ответственность за убийство людей», «Наш враг внутри страны, они лгут, что это Америка».

Это очень важный процесс. Если студенты прекрасно понимают сущность существующего режима, то это означает, что пропаганда ненависти к США и Израилю начинает сбиваться. Режим не может развязать в стране тотальный террор, и вынужден маневрировать. Как вариант, уменьшить финансирование внешней экспансии и направить ресурсы внутрь для хоть какой-то поддержки населения.

Не случайно лидер ливанской Хезболлы Хасан Насралла пугает граждан так называемым вакуумом власти. При проведении досрочных парламентских выборов количество мандатов у его партии однозначно уменьшится. Последствия очевидны.

Начнется процесс вытеснения проиранских политиков и формирований из страны. Так называемый шиитский полумесяц оборвется, так и не дойдя до юга Ливана и границы с Израилем.

В Сирии ситуация тоже для Тегерана не слишком благоприятная. Москва и Анкара уже готовы заместить иранские формирования и поставить крест на попытках Ирана закрепиться в стране и создать свои военные базы на побережье Средиземного моря.

Конечно, геополитическое отступление Тегерана не начнется завтра. Это относительно долгий процесс с обязательными попытками реванша, возможными террористическими актами. Хотя последнее, как показали последние события, весьма чревато. Вашингтон и Тель-Авив показали, что готовы применить силу для того, чтобы отбить охоту горячим головам в иранской столице нападать и убивать людей.

Схлопывание иранского экспансионизма не означает, что его ближайшим соседям не о чем беспокоиться. От своей политической доктрины режим аятолл не отказался. Поэтому взор их устремится на Южный Кавказ и Центральную Азию.

В той или иной степени Иран поддерживал Армению. В том числе и в качестве противовеса России. Здесь политические игры будут продолжены, поэтому в Баку нельзя терять бдительность.