Ливанские военные обнаружили еще пять жертв взрыва в Бейруте

Ливанские военные нашли и вытащили из-под завалов тела еще пяти погибших при взрыве в порту Бейрута. Об этом со ссылкой на армию Ливана сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

Между тем официальных данных об увеличении числа жертв в результате трагедии не поступало.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.(ТАСС)