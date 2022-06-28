В понедельник литовские государственные учреждения и частные структуры пострадали от кибератаки, сообщается в заявлении Национального центра кибербезопасности Литвы.

В частности не работали сайты Государственной налоговой инспекции, Департамента миграции, а также транспортных компаний и нескольких СМИ.

По словам директора Национального центра кибербезопасности Йонаса Скардинскаса, атаки производились из России. Ответственность взяла на себя прокремлевская группировка Killnet. В своем телеграм-канале они опубликовали видео, в котором потребовали от Литвы «разблокировать Калининград», иначе, заявили хакеры, атаки будут продолжаться.

Йонас Скардинскас считает, что вероятно в ближайшие дни атаки могут быть совершены на сайты транспортного, энергетического и финансового сектора страны.

«Блокадой Калининграда» хакеры в своём заявлении называют отказ Литвы пропускать через свою территорию российские грузовые поезда, доставляющие в Калининградскую область санкционные грузы. В их числе уголь, металл, цемент, древесина и высокотехнологичные изделия. Представитель литовского железнодорожного концерна LTG Мантас Дубаускас заявил, что его компания реализует санкции ЕС против России и Беларуси, которые должны были полностью вступить в силу к середине июня. Москва резко выступила против решения Литвы, напомнив, что речь идет не об импорте, а о транзите грузов из одной российской территории в другую, и обещала принять жесткие меры. (svoboda.org)