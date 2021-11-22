В столице Литвы Вильнюсе прошла церемония награждения лауреатов V Международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн» для авторов, пишущих на русском языке, сообщает Trend Life.

Отрадно отметить, что представители Азербайджана — писательница Ульвия Гейдарова и поэтесса Саида Субхи признаны лауреатами первой степени в двух главных номинациях фестиваля «Проза» и «Поэзия» соответственно.

Среди семи дипломантов фестиваля также есть представители Азербайджана. Это — Наргиз Багирова и Ламия Гасанзаде.

Произведения лауреатов и дипломантов войдут в международный литературный альманах «Ступени 2020», приуроченный к 30-летию независимости Литвы.

В мероприятии приняли участие президент Республиканского общества Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) Лев Месенгисер, ответственный редактор альманаха «Ступени» Эльвира Поздняя, председатель жюри Международного литературного фестиваля «Балтийский Гамаюн» Эляне Суодене и др.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики и посвящен 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.