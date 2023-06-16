Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после ЧМ-2022.

«Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями.

Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной – это означало бы, что мне чего-то недостает.

Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим. Но я наслаждался этим и на турнире, я был совершенно спокоен, учитывая наш состав», – заявил форвард в эфире TV Publica. (sports.ru)