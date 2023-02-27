Капитан сборной Аргентины, нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) The Best как лучший футболист 2022 года.

Помимо аргентинского форварда на награду претендовали одноклубник Месси по «ПСЖ», нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а также форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема.

Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

Он первым в истории смог забить голы на всех стадиях мирового первенства — на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, а также в решающем матче против сборной Франции.

Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах. (gazeta.ru)