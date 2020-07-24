Линия фронта начинается не в Карабахе, а в столицах западных стран

О том, что произошло в Брюсселе, Лос-Анджелесе и в других странах мира, рассказывать не имеет смысла. Все мы видели и снимки, и видео происходящего, все мы этой ситуацией крайне возмущены, недовольны и находимся в эмоциональном состоянии. Такое прощать нельзя, на такое закрывать глаза нельзя, оставлять это без наказания нельзя.

Начнем по порядку. Армяне – это та нация, которая имеет такую организацию, как АСАЛА. О ее террористической направленности и всех злодеяниях против турецких дипломатов и азербайджанцев в разных частях света тоже хорошо известно и нам, и даже мировому сообществу.

Практически для всех армян – это организация мстителей за «многострадальную» судьбу армянского народа, поэтому большинство из них так или иначе поддерживают этих террористов. Более того, лидеры этой террористической организации являются национальными героями Армении.

Плакаты такого террориста, как Монте Мелконян, развешаны по всему Еревану и никто, повторюсь, никто в Армении не посмеет его назвать террористом или же как-то осудить его деятельность. Боюсь, участь этого человека будет не лучше, чем тех, кто подвергся агрессии со стороны этой организации.

Азербайджан имеет дело со страной, которая на государственном уровне поощряет, всячески поддерживает и считает террористов национальными героями. Соответственно Армения – это пособник террористов, и причем делает это в открытой форме, не стесняясь.

На последних видеокадрах, которые поступили из Брюсселя, отчетливо видно, как пятеро армянских мразей (а по другому их не назовешь) с символикой террористической организации, бьют нашего соотечественника.

Данный инцидент многое показал. В первую очередь то, что (со)пре(дсе)датели МГ ОБСЕ со всеми своими заявлениями о мире, со всеми разговорами о решении конфликта путем переговоров, о налаживании какого-то диалога между армянами и азербайджанцами и так далее, все эти 30 лет занимались пустословием.

Думаю, последние события, которые произошли во всем мире, показали, что азербайджано-армянский фронт растягивается до Брюсселя, Лондона и Лос-Анджелеса, то есть конфликт далеко вышел за границы региона.

Предлагать Азербайджану после этого мирные переговоры просто не имеет смысла, разве что, при условии сдачи Арменией оккупированных территорий в конкретные сроки. На иные переговоры азербайджанской стороне не имеет смысла идти. Но с учетом того, что ни одна армянская власть, как показала практика, не готова и более того, не способна сдать даже одну деревню, в силу того, что они являются заложниками собственной ненависти и внешних игроков, обсуждать с ними Азербайджану нечего.

Тридцать лет – это более, чем достаточный срок для того, чтобы прийти к соглашениям. Поэтому военное решение, нравится эта идея кому-то в Кремле, Вашингтоне, Париже, или нет – это единственное реальное решение вопроса.

Возвращаясь же к последним событиям. «Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным». Азербайджанцам сейчас ни в коем случае нельзя впадать в эмоции и отвечать подобными методами. Это ниже нашего достоинства и чести. Но отвечать нужно, причем жестко.

Во-первых, Азербайджан должен на всех уровнях, на всех международных площадках, начиная от Вашингтона, Брюсселя, Парижа, Лондона и Москвы начать агрессивную пропаганду против террористической организации АСАЛА. Все мировые СМИ, лоббистские организации, парламентарии разных стран, вся мировая общественность должна знать об этой террористической организации.

Нужно добиваться введения санкций против этой организации, внесения ее в список международных террористических организаций, объявления в Интерпол ее лидеров и отдельных членов. После этого добиваться, чтобы Армения, как страна, была признана пособником международного терроризма.

Причем привязывать не только к АСАЛА, сюда следует отнести и террористов армянского происхождения, которые находятся в составе сирийских курдов по типу SDF, нагорно-карабахских армян и их террористическую деятельность против мирного населения во время карабахского конфликта.

Только после того, как в подсознании определенной части мирового сообщества будет понятие о том, что армяне, которые воюют с Азербайджаном – не белые и пушистые люди, которые подверглись нападению со стороны злых мусульман и находятся в тисках Азербайджана, Турции и Ирана, можно будет начать военные операции. Тогда мы лишим их главного оружия — сочувствия мирового христианства. Все будут знать, с кем Азербайджан имеет дело.

Но для того, чтобы провести подобную тонкую и весьма сложную работу, так как армянские лоббисты и диаспорские организации не спят, нужно увеличить бюджет и полномочия Комитета по работе с диаспорой. При этом функциональность данной организации должна коренным образом измениться, ее функции не должны состоять из того, чтобы контролировать каких-то оппозиционеров за рубежом, или проведения культурных мероприятий и под этим соусом распилом бюджетных средств.

Культурные мероприятия, работа с диаспорскими организациями за рубежом, «дни Азербайджана» в столицах Европы не должны быть самоцелью этой организации. Цель – это дискредитация армян на всех международных площадках, финансирование влиятельных СМИ, журналистов и политических деятелей, которые будут лоббировать разные законопроекты. Помимо всего этого, нужно не просто контролировать диаспорские организации, а еще и финансировать, и поддерживать разные целевые программы, направленные на сплоченность азербайджанцев.

Поэтому сейчас Азербайджан должен пересмотреть свой взгляд на определенные важные стратегические направления, принять определенную стратегию и действовать на всех уровнях. Начиная от судебно-правовой системы и привлечения преступников к уголовной ответственности в этих странах, нанимать юристов и подавать в суды. Он должен предоставлять информацию местным правоохранительным органам о террористах АСАЛА, которые живут в этих странах, выявлять спонсоров и сообщать местным органам власти, где они живут. Если мы хотим победить в войне, то она начинается не на линии соприкосновения войск, а столицах мировых держав, где позиции армян еще сильны.