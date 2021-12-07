Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в понедельник в телефонном разговоре выразили обеспокоенность «все более жесткой риторикой РФ» касательно Украины.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границах с Украиной, а также все более жесткой риторикой России», — говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, британский премьер Борис Джонсон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент США Джо Байден, французский президент Эмманюэль Макрон и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель «призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию минских соглашений».

Помимо этого, стороны «подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». «Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, касательно скоординированного и всеобъемлющего подхода», — сказано в сообщении.