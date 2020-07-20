Лидеры Евросоюза вновь не смогли согласовать фонд восстановления экономики

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Как сообщили в Совете ЕС, встреча возобновится в понедельник.

Как сообщили журналистам в Совете ЕС, в воскресенье Мишель прервал пленарное заседание, чтобы провести двусторонние переговоры с отдельными лидерами. Спустя шесть часов глава Евросовета возобновил встречу 27 лидеров, однако уже через считаные минуты было объявлено о том, что пленарное заседание завершено. «Встреча началась и закончилась сразу после того, как Мишель произнес несколько слов», — отметили в Совете ЕС.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, Мишель намеревался сблизить позиции на двусторонних встречах и вернуться на пленарное заседание с компромиссом, однако ему не удалось сделать это. «Как ожидается, он представит очередное новое предложение в 16:00», — добавил дипломат.

Лидеры ЕС четвертый день подряд обсуждают предложение Еврокомиссии о создании фонда восстановления после пандемии объемом €750 млрд. Вся эта сумма должна быть привлечена в виде кредитных средств у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством для стран ЕС выплатить их до конца 2056 года.