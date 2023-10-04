Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Гранаде намеревались «пригрозить» Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Карабахе будет ухудшаться. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT). Правда не понятно, что они имеют ввиду говоря об ухудшении ситуации в Карабахе. Ситуация там наоборот улучшается после 30-тилетнего хаоса.

Издание ссылается на одного из дипломатов Европейского союза. По его словам, Мишель, Макрон и Шольц в случае ухудшения ситуации в Карабахе планировали использовать переговоры в Испании для оказания давления на президента Ильхама Алиева.

Газета отмечает, что возможные ответные меры заключались в применении санкций либо понижении уровня торговых и инвестиционных отношений с Баку.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента намерены принять резолюцию, в которой призовут страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана из-за действий в Карабахе. Также предлагается приостановить развитие сотрудничества между Баку и Брюсселем и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонних переговорах, которые должны состояться в испанской Гранаде 5 октября. Причиной этого стало то, что в переговорах, наряду с лидерами Европейского Союза, Франции и Германии, не смогла участвовать Турция, как того добивался Азербайджан. Баку обвинил Францию в деструктивной позиции, указывая на проармянские заявления французских официальных лиц, визит министра иностранных дел Франции в Армению и военное сотрудничество Парижа и Еревана.