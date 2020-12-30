Лидеры Евросоюза подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Церемония подписания документа состоялась в среду в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сделать это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Евросоюз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний», — заявил Мишель.

| 2020-12-30T12:46:32+04:00 30 декабря 2020, 13:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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