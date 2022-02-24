Лидеры стран-членов Европейского союза соберутся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить российско-украинский кризис, сообщает Анадолу.

Экстренное совещание пройдет под председательством главы Евросовета Шарля Мишеля.

В приглашении, направленном руководителям государств ЕС, Мишель поблагодарил за единство участников сообщества на фоне действий России.

Мишель подчеркнул, что политика Москвы нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. По его словам, это также представляет угрозу для европейской безопасности.

Глава Евросовета указал на важность решительной и единой позиции со стороны лидеров Евросоюза. Политик рассказал, что на встрече намерен озвучить предложения, касающиеся “защиты международного порядка, основанного на правилах”, ведения разговора с Россией и расширения поддержки Украины.