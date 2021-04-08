Лидеры D-8 приняли Дорожную карту сотрудничества на 10 лет

По итогам 10-го саммита лидеров Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся исламских стран («Исламская восьмерка», D-8) принята Дорожная карта сотрудничества, нацеленная на укрепление структуры в предстоящие 10 лет и Декларация саммита.

Как сообщает Анадолу, саммит лидеров D-8 прошел под председательством Бангладеш с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры стран «Исламской восьмерки» — Турции, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии и Пакистана, по итогам саммита приняли Дорожную карту, нацеленную на укрепление организации в предстоящие 10 лет.

Дорожная карта предусматривает разработку конкретных проектов для каждой сферы сотрудничества с целью достижения отраслевых целей. Документ также предусматривает поддержку реализации соответствующих стратегий и программ действий, направленных на достижение устойчивого развития до 2030 года.

Дорожная карта охватывает сотрудничество в сферах торговли, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленного сотрудничества и малого бизнеса, энергетики, транспорта и коммуникаций, туризма и здравоохранения. Дорожная карта нацелена на обновление существующих механизмов в соответствии с новыми экономическими реалиями и поддержку строительства основанной на них новой инфраструктуры.

В период 2020-2022 годов, которые определены как первый этап 10-летней дорожной карты, главным приоритетом станут реализация проектов в сферах торговли, промышленности, туризма, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, транспорта, которые считаются приоритетными сферами сотрудничества.

На втором этапе, охватывающем 2023-2027 годы, предусмотрено укрепление торгового сотрудничества и дальнейшая реализация проектов в указанных приоритетных сферах сотрудничества.

На последнем, третьем, этапе в 2028-2030 годах будет дана оценка реализованным проектам.

До конца 2030 года страны «Исламской восьмерки» намерены довести объемы торговли внутри организации до 10 процентов совокупной торговли стран.

Декларация саммита

По итогам саммита также была принята Декларация, в которой страны подтвердили наличие воли для борьбы с расизмом, дискриминацией, ксенофобией и исламофобией.

В декларации говорится, что обязательства по вопросу обеспечения мира, демократии, прогресса, диалога, солидарности, партнерства и толерантности определены в качестве фундаментальных и основополагающих ценностей для обеспечения экономического благосостояния и процветания народов.

В декларации подчеркивается важность углубления сотрудничества в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

Подчеркнута важность взаимного сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленности и малого бизнеса, энергетики и горнодобывающей промышленности, транспорта и туризма. Также отмечена важность усилий по достижению целей устойчивого социально-экономического развития.

В декларации говорится, что климатические изменения остаются одной из величайших проблем современности, смягчение последствий этих изменений должно оставаться одним из приоритетных направлений деятельности организации.

Лидеры призвали проводить регулярные встречи на уровне министров и других высокопоставленных лиц с целью расширения сотрудничества в сфере туризма.

В декларации подчеркнута успешная деятельность Турции в качестве председателя организации с 2017 года.

Среди успешно реализованных проектов организации — Международный университет D-8, Центр исследований сельского хозяйства и продовольственной безопасности, Программа здравоохранения и социальной защиты.

В декларации выражена признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за лидерство и самоотверженные усилия в продвижении целей D-8.