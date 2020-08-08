Лидер «Хезболлах» отверг сообщения о хранении оружия в порту Бейрута

Сообщения о наличии оружия движения «Хезболлах» в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию.

Как передает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла в телеобращении.

«Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит (сообщения в СМИ), это клевета», — сказал Насрулла.

Лидер ливанских шиитов отметил, что после взрыва ряд СМИ написали о причастности «Хезболлах», не имея никаких даже предварительных сведений о реальных причинах.

«Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы, скорее, знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута», — добавил Насрулла.

Генсекретарь «Хезболлах» призвал привлечь к ответственности всех, кто пытался дать ложную картину произошедшего в порту, которая могла создать только большую напряженность внутри ливанского общества.

«Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время — не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений», — отметил Насрулла.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.